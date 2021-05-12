Барнаул, , 11:50 — REGNUM Алтайские синоптики предупредили о резком похолодании 13 и 15 мая в регионе. Штормовое предупреждение в связи с этим опубликовало территориальное управление ГУ МЧС РФ.

По данным Алтайского ЦГМС, при прояснении в предстоящие двое суток на территории Алтайского края возможны заморозки до — 2 °С.

«Весенний период для всех регионов отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление — похолоданием и заморозками», — напомнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое потепление в Алтайский край пришло ещё в апреле, с тех пор температура воздуха часто поднималась до +20 °C и выше.

Читайте также: Жители Барнаула в +20 °C вынуждены отапливать «улицу»