Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM В 2020 году из-за пандемии Петербург потерял три четверти от рекордного туристического потока 2019 года. В 2021 году началось постепенное восстановление туристической отрасли Северной столицы. Об этом заявил во время отчета перед Заксобранием губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туристические автобусы в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Подготовлен специальный пакет мер для помощи туристической отрасли. Расширены линейки туристических предложений, городом сформирована новая культурная география. Через три недели Петербург напомнит о себе миру возвращением в календарь событий Петербургского международного экономического форума, а осенью — Культурного форума», — сказал Беглов.

Особые ожидания связаны в городе с предстоящим чемпионатом Европы по футболу, семь матчей которого состоятся в Петербурге, в том числе три — перенесенные из Ирландии.

«Ожидаем болельщиков со всего мира. Для российских фанатов город предварительно организовал вакцинацию», — сказал губернатор.

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