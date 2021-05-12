Варшава, , 11:49 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в Twitter поздравил медсестер, фельдшеров и акушерок с их профессиональным праздником.

«12 мая отмечается Международный день медсестер, акушерок и фельдшеров. Спасибо за ваши старания и самоотдачу, ежедневную заботу о больных», — говорится в сообщении.

Недзельский также подчеркнул, что этот праздник «снова отмечается в очень трудное для всех время — во время пандемии, которая напомнила важность роли медсестер, фельдшеров и акушерок в системе здравоохранения».