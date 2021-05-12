Оренбург, , 11:48 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 12 мая, выявлено 60 заражений коронавирусом, что на восемь превышает предыдущий суточный показатель, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 43 065 носителей коронавируса. Выздоровели 39 206 человек.

Жертвой заболевания стал 901 оренбуржец. За последние сутки подтверждено четыре смерти.

Стоит отметить, в регионе ежедневно люди умирают от коронавирусной инфекции. С начала месяца максимальный показатель смертности приходится на 4 мая (шесть оренбуржцев), а минимальный — на 10 мая (один человек).