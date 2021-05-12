Челябинск, , 11:47 — REGNUM Группа туристов из Челябинской области может остаться в Непале до конца мая. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74.ru, назначенный на 12 мая вывозной рейс был отменён. Теперь граждане находятся в городе Катманду и вынуждены жить в отеле, покидать который можно лишь по необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Непал прекратил международное авиасообщение с 7 мая. Причиной стала пандемия коронавируса. Туристы из России как раз прилетели сюда для восхождения на одну из горных вершин. Они надеялись на то, что задержка в Непале не окажется долгой. Тем временем запрет на международное авиасообщение продлили до конца 31 мая.