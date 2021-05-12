Варшава, , 11:47 — REGNUM Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик 12 мая во время пресс-конференции сообщил, когда будет введена в эксплуатацию крупная автомагистраль VIA Carpatia. Она соединит самые южные регионы Польши (Подкарпатское воеводство) с Белостоком, который находится на северо-востоке республики. Об этом передает Dziennik.

Так, по словам Адамчика, открытие новой автомагистрали, которая станет одной из крупнейших в Польше, запланировано на 2024 год.

«Сегодня ведутся ответственные работы на участке Жешув — Барвинек, где наиболее сложными элементами строительства являются инженерные сооружения — туннели и эстакады. Это самые ответственные, но и самые увлекательные работы для строителей. Мы внедряем в будущую автомагистраль самые современные мировые технологии», — заявил министр.

Трасса Via Carpathia в Польше будет протяженностью более 700 км и пройдет через следующие воеводства: Подляское, Мазовецкое, Люблинское и Подкарпатское. Адамчик объявил, что сейчас главная цель его ведомства — это включение нового маршрута в базовую сеть TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть).

В Государственной программе строительства автомобильных дорог национального значения на 2014−2023 годы (с перспективой до 2025 года) строительство трассы указано в качестве инвестиционного приоритета.