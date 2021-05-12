Москва, 12 мая, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Подконтрольный государству «Промсвязьбанк» вышел из состава участников IT-компании «Айсиэм», в собственниках которой некоторое время назад был Александр Борисов, чьи данные совпадают с данными сына замглавы правительства РФ Юрия Борисова. В ЕГРЮЛ с мая 2021 года 51% доли в компании числится как собственная доля, а «Промсвязьбанк» более не является участником ООО, передаёт ИА REGNUM.

Jameson983 ПАО «Промсвязьбанк»

По предварительным данным, рокировки произошли 6 мая 2021 года. При этом в числе собственников ООО «Айсиэм» «Промсвязьбанк» появился лишь 21 апреля 2021 года. До банка в числе собственников была Юлия Феоктистова, а до нее — Александр Юрьевич Борисов. Владелец оставшейся доли и директор фирмы на сегодня Александр Феоктистов.

Напомним, ООО «Айсиэм» было создано в 2019 году и работает в сфере разработки компьютерного программного обеспечения.

Похоже, что взамен «Айсиэм» банк предпочёл стать участником компании без прошлого. 4 мая 2021 года в Москве было учреждено ООО «Системы распределенного реестра», где «Промсвязьбанк» получил долю. В числе совладельцев также ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС», АО «Национальная система платежных карт», «Газпромбанк», Банк ВТБ, Ассоциация развития финансовых технологий.

Помимо этого, «Промсвязьбанк» владеет долями в нескольких компаниях. В сентябре 2020 года он стал владельцем 100% доли в «МСП Факторинг», работающей в сфере денежного посредничества. Директор компании с июля 2019 года — Иннокентий Воловик. В январе 2021 года банк приобрел 50% доли в ООО «Международные конгрессы и выставки», которым владеет совместно с Евгением Андриановым и ООО «Медиа-системы». Последнее на 99% принадлежит ООО «Русское стрелковое оружие"(Удмуртия) из дивизиона АО «Концерн Калашников». В Астраханской области банк в декабре 2020 года приобрел 5% в ООО «Развитие» (деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания). Среди собственников — негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд», Сергей Татаринов, АО «Трежери инвест» и АО «ВЭБ-лизинг».