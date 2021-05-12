Иерусалим, , 11:44 — REGNUM YouTube-канал Ruptly опубликовал видео, на котором показаны последствия обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа.

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В видео показан сгоревший пассажирский автобус, выпущенные снаряды также повредили несколько автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель израильской Армии обороны заявил, что с момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. При этом 850 ракет пересекли границу Израиля, ещё 200 упали в самом секторе Газа. В общей сложности в стране от них погибли пять человек.

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