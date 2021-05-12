Ереван, , 11:57 — REGNUM Следственное управление Службы национальной безопасности (СНБ) Армении закончило предварительное следствие по уголовному делу о государственной измене, в рамках данного дела бывший высокопоставленный военный страны обвиняется в передаче сведений о ВС республики спецслужбам Азербайджана. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба армянского ведомства.

«Упомянутый человек, находившийся на территории Грузии много лет назад, появился в поле зрения азербайджанских спецслужб, действующих в этой стране, и был (ими — ред.) завербован», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обвиняемый, по версии следователей, получал конкретные задания, собирал и хранил информацию о вооруженных силах Армении и Нагорно-Карабахской Республики для передачи ее спецслужбам Азербайджана.

«Он регулярно выезжал из Армении в Грузию, встречался с сотрудниками азербайджанских спецслужб, предоставляя им информацию, содержащую государственную или должностную тайну», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что данное уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру для подтверждения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что власти Азербайджана выполнили свои обязательства по передаче Армении военнопленных.