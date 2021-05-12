Удокан, , 11:44 — REGNUM В Забайкальском крае вновь произошло землетрясение. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, сейсмическое событие случилось 11 мая 2021 года в 21:45 минут по читинскому времени в 29 километрах от посёлка Удокан Каларского района.

Магнитуда толчков составила 4,9 балла. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясения в Каларском районе происходят с завидной регулярностью: 24 апреля 2021 года магнитуда произошедшего там сейсмособытия составила 4,4 балла.

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