Москва, , 11:43 — REGNUM Доходы и ожидания по доходам жителей России часто сравнивают со странами Западной Европы, делая вывод, что Россия — бедная страна. Однако прямой пересчет по курсу вряд ли дает истинную картину, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В Европе зарплаты выше, но выше и цены. Коэффициент поправки — 2−3 раза. Плюс там высокие налоги, а российские граждане получают 10−15 трлн руб. «в конвертах».

Мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам. В принципе, это естественно.

В отличие от Европы в России мужчина по традиции оплачивает счета за даму в различных увеселительных заведениях.

Также он часто частично или полностью финансирует другие расходы своей спутницы, оставляя ее собственные доходы ей на карманные расходы.

Европейский вариант отношений, когда каждый платит за себя, в России и других странах СНГ по-прежнему заслуживает общественное порицание.

Так или иначе, денег много не бывает. Есть ли сумма, которая позволит решить вопрос на корню? Она давно озвучена в научных работах по прикладной финансовой математике — 2 миллиона долларов или евро.

Один миллион долларов — это достойная квартира в Москве. Второй миллион — это пассивный доход, который можно разместить в акциях российских компаний или, например, в ОФЗ или облигациях «Сбера».

Это принесет 4−8% годовых или $40−80 тыс. в год. Достойная жизнь на одну персону», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, сумма в 173 тыс. рублей в месяц позволит жителям России ощущать себя счастливыми.

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