Кызылский район, Тува, , 11:42 — REGNUM В Кызылском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла утром 12 мая на 858 км федеральной автодороги Р-257 «Енисей».

Предварительно установлено, что 36-летний водитель за рулём «Mitsubishi GTO» не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП от травм, несовместимых с жизнью, водитель автомашины скончался на месте происшествия. На момент автоаварии в салоне автомобиля водитель находился один, он не был пристегнут ремнем безопасности», — отметили в ведомстве.

По данным ГИБДД, мужчина ранее был лишён водительских прав. Его также не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.