Брянск, , 11:45 — REGNUM Партию вакцины «ЭпикВакКорона», разработанную научным центром «Вектор», получила Брянская область. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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Все лечебные учреждения области полностью обеспечены вакциной «Спутник V». Дополнительно регион получил 810 доз «ЭпикВакКороны». Препарат уже распределили между медицинскими учреждениями, согласно их заявкам. В планах — поставка ещё 810 доз вакцины научного центра «Вектор».

Вакцинация от COVID-19 проводится в 33 медицинских организациях региона, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах.