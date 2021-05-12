Уфа, , 11:43 — REGNUM Начальника энергетического цеха АО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» обвинили в нарушении требований охраны труда, что повлекло гибель сотрудника в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что летом 2019 года электромонтер устанавливал камеры видеонаблюдения на опоре около контрольно-пропускного пункта промышленной площадки обогатительной фабрики комбината. В какой-то момент его ударило током, в результате рабочий получил не совместимые с жизнью травмы.

По версии следствия, 28-летний фигурант уголовного дела допустил сотрудника к работам без наряда-допуска, не проследил отключение линии от напряжения, а также не обеспечил повторное заземление нулевого проводника на опоре.

Следователи считают, что в ходе монтажа видеокамеры, которая находилась под напряжением, провод от видеокамеры задел рабочего, в итоге мужчина получил удар током.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники прокуратуры Башкирии организовали проверку по факту гибели рабочих в карьере Уфимского района.