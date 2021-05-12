Симферополь, , 11:41 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о необходимости принять меры к ограничению негативного интернет-контента. Об этом он написал на своей странице в соцсети 12 мая.

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«Трагедия в Казани снова ставит перед нами вопрос о влиянии негативного интернет-контента на нашу молодежь. Мы понимаем, что цифровые технологии — это, с одной стороны, прогресс, а с другой — всеобщая доступность и вседозволенность любой информации, в том числе агрессивной», — написал Аксёнов.

Глава Крыма заявил о необходимости продолжить формирование «нормативной базы, которая позволит отсекать ненужный контент и своевременно на него влиять. Это вопрос, касающийся всех органов власти ‑ и законодательной ветви, и исполнительной».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 мая, 19-летний житель Казани вошёл в местную школу и открыл стрельбу по детям и учителям. В результате погибли девять человек, на 12 мая 23 человека оказались в больницах.