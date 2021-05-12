Берлин, , 11:42 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил трёхрядный рестайлинговый кроссовер Tiguan Allspace. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что новинка будет продаваться на авторынках Европы и США. Модель получила обновление в виде новой радиаторной решётки, иной светотехники. Внутри новинки также произошли изменения за счет более современной техники. Так, автопроизводитель укомплектовал трёхрядный Tiguan модернизированной системой мультимедиа MIB3 и сенсорным блоком климат-контроля.

В США обновленный Volkswagen Tiguan Allspace будет предлагаться в шести вариантах окраски кузова, в числе которых будут два новых оттенка — Oryx White и Kings Red Metallic. Кроме того, модель будет доступна в четырёх комплектациях: начальная, Life, Elegance и R-Line.

Под капотом обновленной модели стоит безальтернативный 184-сильный турбированный четырехцилиндровый двигатель объёмом 2,0 л. Агрегатируется мотор с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод на выбор передний или полный.

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