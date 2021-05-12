Джакарта, , 11:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны планируют провести в президентском дворце в Богоре молитву в честь праздника, сообщает Kompas.

Президент проведёт богослужение со своей семьей.

Министерство религии Индонезии сообщило, что праздник Лебаран в 2021 году выпадет на 13 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 550 заключенных получили освобождения и 121 206 заключенных получили помилование в связи с празднованием Лебарана, дня окончания поста в Рамадан.

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