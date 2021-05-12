Казань, , 11:54 — REGNUM В казанских больницах готовят к перевозке в федеральные медцентры пострадавших во время стрельбы в школе. Об этом 12 мая заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

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Она отметила, что по промежуточным итогам консилиума принято решение о подготовке к транспортировке троих взрослых и пятерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе. По предварительным данным, их планируют госпитализировать в Москву, сообщает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, пострадавшими от нападения в казанской гимназии №175 числятся 23 человека. Увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений уже после возвращения домой.

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