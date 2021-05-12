Ульяновск, , 11:39 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысили количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 81 и 76. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 12 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 54 407 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 76.

Победили болезнь 51 680 человек, из них за последние сутки вылечился 81 пациент. Доля выздоровевших составляет порядка 95%. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 1471 пациенту.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 1256 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области во время майских праздников вакцинировались от COVID-19 свыше 18 тыс. жителей, всего прививки сделали почти 105 тыс. человек.

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