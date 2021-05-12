Москва, , 11:38 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в избиении директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, задержан в Москве. Об этом 12 мая сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, нападавшим оказался 31-летний монтажник Жафяр Боровков, который уже дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили Фетисова 10 мая в Москве, после чего он попал в больницу.

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