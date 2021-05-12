Киев, , 11:38 — REGNUM Российскому артисту Алишеру Валееву, известному под псевдонимом Моргенштерн, запретили въезд на Украину из-за «пропаганды» наркотиков и насилия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в официальном ответе информационному агентству «Украинские новости».

В спецслужбе отметили, что Моргенштерн «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ».

По этой причине артиста внесли в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моргенштерн заявил, что любит жителей Украины, призвав «дядей в пиджаках» одуматься и разрешить ему въезд на территорию страны.

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