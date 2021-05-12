Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Вакцину от COVID-19 Sinovac, произведённую в Китае, можно начать применять, не дожидаясь, пока её одобрят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 11 мая заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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Китай подарил Грузии 100 тыс. доз вакцины Sinovac. Гамкрелидзе заявил, что её уже широко применяют в ряде стран, поэтому препарат можно использовать и в Грузии.

«Она уже применяется в 32 странах. Было использовано около 160 — 170 миллионов доз. Кроме того, она очень широко используется в соседних странах и в нескольких европейских странах», — сказал врач.

Стоит отметить, что ранее Грузия закупила в Китае 100 тыс. доз вакцины Synopharm. Её в стране начали вкалывать людям до того, как препарат одобрили в ВОЗ.

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