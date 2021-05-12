Пекин, , 11:52 — REGNUM Китайских пользователей восхитила речь российского президента Владимира Путина на параде Победы в Москве 9 мая. Это следует из комментариев к публикации о параде на китайском портале Guancha.

Путин подчеркнул, что Россия последовательно отстаивает международное право и намерена твёрдо защищать свои национальные интересы. Он заявил, что «нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы».

«Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам», — отметил один из пользователей и добавил, что руководство неонацистов находится в США.

«Россия и в этот раз не позволит себе проиграть», — написал другой пользователь.

Ещё один читатель посетовал на то, что день высадки в Нормандии помнят, но забывают «о плоти и крови, которыми выложен путь от Москвы до Берлина».

Кроме того, пользователи обратили внимание на стремление США и других западных стран переписать историю. Из американских учебников уже стёрт вклад СССР в победу над Третьим рейхом, отметил один из них. Другой читатель добавил, что такое отрицание на Западе началось 50 лет назад. Третий пользователь указал на то, что Запад в настоящее время причисляет СССР к напавшей на Европу фашистской Германии.

«Люди на Западе любят так делать, поэтому у них и нет истории», — заключил один из комментаторов.

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