Улан-Удэ, , 11:35 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ введут запрет на продажу алкоголя 22 мая, в день «Последнего звонка» в школа и в Международный день защиты детей 1 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Как отмечается, согласно республиканскому закону, продажа спиртного запрещена также во время празднования Сурхарбана (или летние Игры трёх мужей), Дня города, Дня знаний.

«Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания», — отметили в мэрии.

Нарушителям запрета грозит штраф до 40 тыс. для должностных лиц с конфискацией продукции и до до 300 тысяч рублей для юридических лиц.