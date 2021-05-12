Севастополь, , 11:35 — REGNUM Шестилетний ребенок погиб при пожаре на территории садового товарищества в Севастополе, следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили 12 мая в пресс-службе СКР.

Пожар на территории садоводческого товарищества «Черноморец» возник в ночь на 12 мая, при тушении возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело шестилетней девочки.

Предварительно установлено, что пожар произошёл в частном доме, в котором проживала семья из пяти человек. Отец в момент пожара был на работе. Спастись удалось матери, ее 21-летнему сыну и 11-летней дочери — им помог сосед, который разбил стекла и помог семье по лестнице эвакуироваться со второго этажа дома. Мать и дочь получили ожоги и госпитализированы, девочка находится в тяжелом состоянии.

Известно, что семья характеризуется положительно, на учете в органах профилактики не состояла. Следствие устанавливает причину трагедии.