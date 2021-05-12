Пермь, , 11:32 — REGNUM В Пермском крае выявили за сутки 94 заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее. Среди носителей коронавируса семеро — это дети, сообщает 12 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 627 случаев заражения. От коронавирусной инфекции излечились 50 229 пемяков.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 595 пациентов с COVID-19. Из них 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Свободно 28,2% коечного фонда от фактически развернутого.

Жертвами заболевания стали 2288 жителей Прикамья. За последние сутки зафиксировано 11 летальных исходов.