Кемерово, , 11:32 — REGNUM Руководители торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» частично признали свою вину. Об это заявил государственный обвинитель во время судебных прений в Заводской районном суде Кемерова, 12 мая сообщает ТАСС.

Вину частично признали гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор общества Юлия Богданова. «Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе», — сказал прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. На скамье подсудимых оказались восемь человек.

Кроме вышеперечисленных лиц перед судом предстали охранник Сергей Антюшин, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.

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