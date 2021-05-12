Курск, , 11:32 — REGNUM В школах Курской области проведут дополнительную проверку соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такое решение было принято после трагедии в Казани.

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Соответствующее совещание с представителями силовых структур прошло 11 мая. Также 11 мая специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях.

12 мая представители Росгвардии, комитета региональной безопасности и полиции проведут рабочее совещание с руководителями частных охранных предприятий, на котором обсудят действия сотрудников ЧОП в случае возникновения угрозы теракта или чрезвычайной ситуации.

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