Иркутск, , 11:32 — REGNUM Сотрудники ГУ МЧС РФ по Иркутской области 12 мая известили об окончании ледохода на паводкоопасных реках. По их данным, в течение последних суток кромка ледохода продвинулась примерно на 40 километров в соседний регион — Якутию.

«Паводкоопасный период завершился в регионе благополучно. Благодаря проведённому комплексу превентивных мероприятий, в частности, чернению и пилению льда, а также взрывным работам для рыхления ледового покрова на нескольких затороопасных участках, чрезвычайных ситуаций не произошло.

Риск образования заторов, повышения уровня воды и подтопления населенных пунктов был снят. В ближайшие дни оперативные группы вернутся в места постоянной дислокации», — отмечают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в связи с возможным образованием ледовых заторов и повышением уровня воды в реках, в Киренском и Катангском районах Иркутской области был введён режим повышенной готовности.

Читайте также: В Приангарье вводят режим повышенной готовности из-за паводка