Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждено ещё 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрирован один летальный исход. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 12 мая, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 24 828 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 49.

Вылечились 22 647 человек, доля выздоровевших составляет 91,2%. Из них за последние сутки выписаны 44 пациента. Ещё 790 человек продолжают лечение от COVID-19: данный диагноз им поставлен официально.

Также в республике умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в Чувашии скончался 1391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пока не планируют сокращать ковидный коечный фонд, хотя численность выявляемых случаев заражения коронавирусом начинается снижаться.