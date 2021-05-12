Мурманск, , 11:30 — REGNUM В Мурманской области после трагедии в Казани решили обновить данные о потенциально опасных подростках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В образовательных учреждениях региона совместно с правоохранительными структурами ведется профилактический мониторинг подростков, склонных к противоправным действиям. После трагедии в Татарстане было проведено совещание с представителями силовых ведомств, на котром было принято решение об актуализации сведений», — цитирует пресс-служба министра информационной политики региона Александра Беляева.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера утром, 11 мая, 19-летний житель Казани совершил вооруженное нападение на гимназию. Погибли девять человек. преступник задержан.