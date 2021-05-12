Мэр Ярославля заявил об отсутствии ущерба от подтопления города
Ярославль, 12 мая, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Повышение воды в Горьковском водохранилище не нанесло ущерба Ярославлю. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля заявил мэр города Владимир Волков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате паводка весны 2021 года в Ярославле был затоплен нижний ярус Волжской набережной, а также ряд садоводческих товариществ. Депутаты спрашивали городские власти, кто виноват в потопе и велик ли ущерб. Председатель муниципалитета Артур Ефремов сказал своим коллегам, что они не являются экспертами по этому вопросу и предложил дождаться выводов региональной комиссии. А мэр заявил, что город не понёс никаких затрат.
Стоит отметить, что подтопление Ярославля и его окрестностей уже случалось в ходе зимнего паводка 2020 года. После этого некоторые дачники пытались взыскать ущерб от паводка в суде. Однако все их иски были отклонены.