Грозный, , 11:29 — REGNUM Центробанк России назвал субъекты РФ, в которых самая дорогая ипотека. Так, сложнее всего обслуживать кредит на квартиру, купленную по ипотечному договору жителям Ингушетии и Чечни.

По данным исследования за первый квартал 2021 года, средняя ставка в Ингушетии, в частности, составила 7,62%, а в Чечне — 7,85%, пишет РИА Новости. В пятерку субъектов РФ с самой недоступной для населения ипотекой вошли также Севастополь (7,76% — средняя ставка в регионе), Тува (7,71%) и Крым (7,61%).

Самые дешевые в России кредиты на покупку жилья в 1 квартале 2021 года были зафиксированы в двух других субъектах СКФО — Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в которых средняя процентная ставка составила 6,56% и 6,59% соответственно.

В целом по России средняя ставка по жилищным кредитам в марте 2021 года составила 7,23%.