Москва, , 11:30 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и власти Бахрейна договорились о производстве в королевстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 мая рассказал посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым, его слова приводит пресс-служба Фонда Росконгресс.

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«В настоящий момент мы провели переговоры с Российским фондом прямых инвестиций и достигли принципиальных договоренностей о начале производства российской вакцины», — сказал он.

Также ас-Саати уточнил, что для этих целей власти Бахрейна намерены вместе с российской стороной построить на своей территории специальный медицинский центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 12 мая в Армению доставили вторую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».