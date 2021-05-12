Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Изучение русского языка оказалось для американского астронавта Шейна Кимброу самым сложным элементом подготвки к полёту на Международную космическую станцию (МКС). Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции для американских учащихся, находясь на орбите.

«Наиболее тяжёлым элементом подготовки, по крайней мере в рамках предыдущего полета, для меня лично было изучение русского языка», — рассказал Кимброу в ходе трансляции на сайте NASA.

Он пояснил, что все, кто летит на российском космическом корабле, должны говорить по-русски. Кимброу ранее дважды был в космосе, в 2016 году он летал на МКС на корабле «Союз».

Изучение русского языка астронавт назвал «настоящим испытанием». Он добавил, что ещё нелегко было находиться вдали от близких.

Вместе с Кимброу на МКС в настоящее время работают ещё шесть человек. Это космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Макартур, европейский астронавт Песке и японский астронавт Хосидэ.

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