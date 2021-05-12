Чаа-Хольский район, Тува, , 11:28 — REGNUM В Чаа-Хольском районе Тувы прокуратура провела проверку здания средней школы в селе Ак-Дуруг. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, деревянное здание было построено в 1963 году, а капремонт проводился 18 лет назад.

В ходе осмотра были выявлены повреждения, которые могут привести к обрушению отдельных конструкций и потере устойчивости здания. Несмотря на это, районная администрация ремонт школы не планирует.

«В связи с чем прокуратурой района в Чаа-Хольский районный суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации района незаконным и об обязании принять меры по проведению обследования здания школы на предмет наличия или отсутствия оснований для признания аварийным и подлежащим сносу», — отметили в ведомстве.

Устранение нарушений проконтролирует прокурор района.