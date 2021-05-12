Москва, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2718 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщили в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2718 новых случаев заражения, госпитализированы 1252 человека, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе.

Кроме того, за сутки выздоровел 2394 пациент. В штабе советуют москвичам с симптомами ОРВИ остаться дома и вызвать врача.

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