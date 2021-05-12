Иркутск, , 11:26 — REGNUM Сотрудники службы ветеринарии Иркутской области в рамках противоэпизоотических мероприятий намерены провести серологические исследования проб крови на лейкоз почти у 300 тысяч голов крупно рогатого скота, который содержится в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подобных хозяйствах региона. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

«В первом квартале 2021 года уже проведено около 26 тысяч ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на выявление этого заболевания», — пояснил руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.

По его словам, обо всех случаях заболевания или подозрении лейкоза крупного рогатого скота необходимо информировать государственную ветеринарную службу района.

Напомним, в конце апреля 2021 года сообщалось, что фермеры Иркутской области вошли в тройку лидеров Сибирского федерального округа по поголовью крупного рогатого скота и коров, уступая Алтайскому краю и Республике Алтай.

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