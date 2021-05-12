Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 734 новых носителя коронавирусной инфекции, это на 17 случаев больше, чем сутками ранее. Также за минувшие сутки отмечен майский пик смертности от ковида — скончались 39 человек, сообщили 12 мая в федеральном оперштабе.

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Общее число выявленных фактов заражения с начала пандемии в Петербурге составило 424 386 случаев, а умерших — 13 626 человек. Выписаны по выздоровлению за сутки 933 человека, общее число официально переболевших COVID-19 в Петербурге — 385 033 человека.

Отметим, 12 мая губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного Собрания города сообщил, что без жёстких ограничений еще весной 2020 года город мог получить до миллиона инфицированных.

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