Кострома, , 11:30 — REGNUM После трагедии, произошедшей в казанской школе, в образовательных учреждениях Костромской области пройдут проверки. Об этом сообщает администрация региона.

Школьники Департамент образования и науки Костромской области

В школах, детских садах и колледжах области проведут внеплановые инструктажи работников. Для школьников будут организованы профилактические беседы. Кроме этого, региональное управление МВД совместно с департаментом образования проверит, как организации соблюдают антитеррористические требования.

Вдобавок к проверкам Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах. В письме, подписанном министром просвещения Сергеем Кравцовым говорится о необходимости создания школьных антикризисных команд.

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