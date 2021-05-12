Кострома, 12 мая, 2021, 11:30 — ИА Регнум. После трагедии, произошедшей в казанской школе, в образовательных учреждениях Костромской области пройдут проверки. Об этом сообщает администрация региона.

Департамент образования и науки Костромской области Школьники

В школах, детских садах и колледжах области проведут внеплановые инструктажи работников. Для школьников будут организованы профилактические беседы. Кроме этого, региональное управление МВД совместно с департаментом образования проверит, как организации соблюдают антитеррористические требования.

Вдобавок к проверкам Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах. Вписьме, подписанном министром просвещения Сергеем Кравцовым говорится о необходимости создания школьных антикризисных команд. Сегодня, 12 мая в школах Костромы в 12.00 пройдёт минута молчания. Таким образом дети и педагоги почтят память жертв трагедии в Казани.