Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM Отопительный сезон закончился в Екатеринбурге только в мае 2021 года из-за технических регламентов. Об этом заявил вице-мэр Владимир Гейко на брифинге.

Чиновник уточнил, что отопление допускается отключать, если уже пять дней до этого среднесуточная температура воздуха держится не ниже уровня +8 градусов по Цельсию.

«У нас 5−6 мая ночью температура воздуха опускалась до нуля градусов», — отметил вице-мэр.

Также в ходе отключения тепла на теплосетях идут наладочные работы, что может повлиять на подачу горячей воды. Было решено сделать это после праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге завершили отопительный сезон 11 мая 2021 года.

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