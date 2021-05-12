Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Агентство по охране окружающей среды США (EPA) расширило список территорий, для которых действие ряда экологических нормативов в отношении топлива приостановлено. Ранее речь шла о трёх штатах и столичном округе Колумбия.

Читайте также: В США могут начаться перебои с поставками топлива из-за кибератаки

Теперь, согласно выпущенному администратором EPA Майклом Риганом распоряжению, требования к бензину приостановлены для штатов Алабама, Делавэр, Джорджия, отдельных округов Флориды, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины и Теннесси. Ранее эти правила распространялись на округ Колумбия и штаты Мэриленд, Пенсильвания и Вирджиния. Уточняется, что распоряжение действует с 11 мая. При этом его срок продлён до 31 мая, вместо изначально указанного 18 мая.

В EPA пояснили, что такие меры призваны помочь облегчить нехватку топлива в штатах, чьи поставки бензина пострадали от остановки трубопровода компании Colonial Pipeline и будут действовать до тех пор, пока поставки топлива в регион не будут полностью восстановлены.

Ранее по теме: Режим ЧС объявлен в США после кибератаки на топливную компанию

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с работой трубопровода Colonial, который тянется из Техаса на северо-восток США вплоть до штата Нью-Йорк, возникли после кибератаки с использованием программы-вымогателя. По сообщению компании Colonial Pipeline, на время были приостановлены все операции, связанные с трубопроводом, также отключены некоторые информационные системы.

В связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединённых Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам, власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.