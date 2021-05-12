Тоцкий район, , 11:23 — REGNUM Проверку по факту ДТП с тремя погибшими в результате автоаварии в Оренбургской области контролирует прокуратура, сообщили корреспонденту в надзорном ведомстве.

Прокуратура проинформировала о том, что в Тоцком районе при столкновении иномарки с мусоровозом погибла семья из Московской области. По оперативным данным, автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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