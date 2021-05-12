Москва, , 11:21 — REGNUM В первом квартале 2021 года российские автолюбители приобрели новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на сумму 396 млрд рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Большую часть выручки в сегменте SUV дилерам принесла китайская модель Toyota RAV4. За отчётный период такие авто приобрели в России 10 334 человека, заплатив в общей сложности 24,2 млрд рублей.

На втором месте по выручке находится южнокорейская модель Hyundai Creta. Здесь суммарная выручка составила почти 22 млрд рублей (за 17 290 таких машин). Тройку лидеров замыкает немецкая модель Volkswagen Tiguan (7585 ед.; 16,2 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах в данном списке находятся соответственно модели KIA Sportage (6940 ед.; 13 млрд рублей) и Mercedes GLE-Класса (1837 ед.; 12,5 млрд рублей).

Напомним, с января по март 2021 года 50,4% проданных в России машин составляли кроссоверы и внедорожники. Из этого сегмента 28% принадлежит японским брендам, а 21% — корейским.

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