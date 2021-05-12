Москва, , 11:20 — REGNUM Федеральная служба безопасности пресекла работу частной клиники в московском аэропорту Шереметьево, которая подделывала иностранным гражданам справки для въезда в Россию во время пандемии COVID-19. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию РФ в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что у директора этой частной медицинской клиники пограничники изъяли более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали в Кингисеппском районе Ленинградской области двух молодых уроженцев одной из стран Латинской Америки, которые пытались незаконно попасть на территорию Евросоюза, а именно в Эстонию. В отношении одного из нарушителей, мечтавшем о хорошей жизни за рубежом, суд вынес решение, помимо денежного штрафа, выдворить нарушителя за пределы Российской Федерации.

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