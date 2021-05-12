Москва, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в России обнаружено 8217 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые заражения зафиксированы в 83 регионах. В 14,2% случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки выздоровели 8614 человек, умерли 355 ковид-пациентов.

Лидерами по числу заражений среди регионов стали Москва (2718 новых случаев), Санкт-Петербург (734), Подмосковье (642), а также Ростовская и Воронежская области. Всего в России выявили с начала пандемии 4 905 059 случая заражения SARS-CoV-2.

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