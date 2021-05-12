Ереван, , 11:20 — REGNUM В ночь на 12 мая в Армению доставили вторую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба армянского минздрава.

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«В ночь на 12 мая в Армению прибыла <…> вторая партия вакцины «Спутник — V», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что первая партия этого же препарата уже распределена среди учреждений первичной медико-санитарной помощи, и граждане страны из групп риска проходят вакцинацию с его использованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer.