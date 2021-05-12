Сеул, , 11:21 — REGNUM Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги провёл 11 мая личную встречу с министром экономики Израиля Амиром Перец. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах, уровень вакцинации, а также пути укрепления сотрудничества в области здравоохранения, медицины и фармацевтики.

Известно, что на данной встрече также должны был присутствовать глава МИД Израиля Габи Ашкенази, однако он был вынужден вернуться на родину из-за обострения отношений между Израилем и Палестиной.

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