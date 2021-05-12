Уфа, , 11:19 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 36 497 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 34 086 человек, в том числе 106 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что вакцинацию от COVID-19 в Башкирии завершили 207 496 человек. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 478 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 мая в регионе выявили 91 случай заражения коронавирусом.